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08 May 2022 - 11:54

Hande Erçel Kararını Verdi; Sosyal Medya Karıştı! 2021 Kerem Bürsin, 2022 Kaan Yıldırım… “Bedava Mezar Olsa!” İmzaları Attı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kararını resmen verdi! Sosyal medyayı sallayan bu durum Hande Erçel hayranlarından bile tepkilere neden oldu. 2021 yılını Kerem Bürsin’le geçiren Erçel, 2022 yılında ise aşk bombasını patlatmış ve Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığını açıklamıştı. Verilen son kararla birlikte hayranları ise “Boş mezar olsa girecek” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…