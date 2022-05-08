Hande Erçel Kararını Verdi; Sosyal Medya Karıştı! 2021 Kerem Bürsin, 2022 Kaan Yıldırım… “Bedava Mezar Olsa!” İmzaları Attı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kararını resmen verdi! Sosyal medyayı sallayan bu durum Hande Erçel hayranlarından bile tepkilere neden oldu. 2021 yılını Kerem Bürsin’le geçiren Erçel, 2022 yılında ise aşk bombasını patlatmış ve Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığını açıklamıştı. Verilen son kararla birlikte hayranları ise “Boş mezar olsa girecek” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun soluklu bir aşk yaşamışlardı. İkilinin aşkı gibi ayrılıkları da çok konuşulanlar arasında yerini almıştı. Fikir çatışmaları yaşadıkları için ayrılık kararı aldıkları iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, başka isimlerde aşkları bulmuşları. Maldivler tatilinde başlayan aşk, İstanbul’da bitmişti. Peki, Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la neye karar verdi?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.