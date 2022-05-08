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08 May 2022 - 12:26

Acun Ilıcalı’ya Semih Öztürk’ten Şok Darbe! Lafı 12’den Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Adam Sattınız!” Twitter Sallanıyor, Instagram Yıkılıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen Ekstra programında yıllardır yer alan Semih Öztürk, programdan sonra olaylı bir biçimde ayrılmıştı. Acun Ilıcalı’nın kovduğu konuşulan Semih Öztürk’ten skandal bir açıklama geldi! Bunun üzerine birçok kişi hedefi tam 12’den vurduğunu ve taşı gediğine koyduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…