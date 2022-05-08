Acun Ilıcalı’ya Semih Öztürk’ten Şok Darbe! Lafı 12’den Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Adam Sattınız!” Twitter Sallanıyor, Instagram Yıkılıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen Ekstra programında yıllardır yer alan Semih Öztürk, programdan sonra olaylı bir biçimde ayrılmıştı. Acun Ilıcalı’nın kovduğu konuşulan Semih Öztürk’ten skandal bir açıklama geldi! Bunun üzerine birçok kişi hedefi tam 12’den vurduğunu ve taşı gediğine koyduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekstra programına yıllarca emek vermiş olan Semih Öztürk, dün akşam ekranlara gelen Survivor All Star bölümünden sonra skandal bir tweet attı! İşte “Adam sattınız” dediği o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.