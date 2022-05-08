- 08 May 2022 - 13:24 G: 08 May 2022 - 13:25

Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil Babasının Sansürlerini Ezdi Geçti! Sarı Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Beliyle Ders Verdi! “Eridik!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı alev alev yaktı! Babasının sansürleyip paylaştığı dekolteli pozlarını ezip geçen Yasmin Erbil, sarı bikinisiyle nefesleri kesti. İncecik beliyle adeta fizik dersi veren Yasmin Erbil’in kusursuz hallerine hayranlarından ise “Eridik” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

FOX TV’de yayınlanan ve başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını ise aktif bir biçimde kullanıyor! Şimdilerde tatilde olan Yasmin Erbil’in nefes kesen pozları ise bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Yasmin Erbil’den gelen pozlar…

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08 May 2022 - 13:24 Ankara- Yaşam

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