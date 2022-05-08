Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil Babasının Sansürlerini Ezdi Geçti! Sarı Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Beliyle Ders Verdi! “Eridik!”

FOX TV’de yayınlanan ve başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını ise aktif bir biçimde kullanıyor! Şimdilerde tatilde olan Yasmin Erbil’in nefes kesen pozları ise bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Yasmin Erbil’den gelen pozlar…

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