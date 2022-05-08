Survivor All Star’da Telefon Krizi Yaşanıyor! Mavi Takım Komple Diskalifiye Edildi; Erken Final İçin Düğmeye Basıldı! Öyle Bir Şey Yayıldı Ki...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya yaşanıyor! Telefon kriziyle sosyal medyayı sallayan Survivor yarışmacılarının komple diskalifiye edilmesine dair kararlar verildiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Erken final olunması için düğmeye basılan yarışmada öyle bir şey yaşandı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Haftanın son dokunulmazlığının oynandığı Survivor’da kazanan takımsa Kırmızılar olmuştu. Yeni bölüme ait ifşalarsa sosyal medyayı sallamıştı. Mavi takımın Hull City ödülünü kazandığı gözler önüne serilmişti ama telefon krizi her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.