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08 May 2022 - 13:47

Survivor All Star’da Telefon Krizi Yaşanıyor! Mavi Takım Komple Diskalifiye Edildi; Erken Final İçin Düğmeye Basıldı! Öyle Bir Şey Yayıldı Ki...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya yaşanıyor! Telefon kriziyle sosyal medyayı sallayan Survivor yarışmacılarının komple diskalifiye edilmesine dair kararlar verildiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Erken final olunması için düğmeye basılan yarışmada öyle bir şey yaşandı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…