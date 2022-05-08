- 08 May 2022 - 14:09 G: 08 May 2022 - 14:13

Yargı Dizisinde Yekta’nın Defterini Ilgaz Kapattı! “Çok Şükür, Kurtulduk!” Hayatının Dayağını Yedi; İçlerin Yağı Eriyor! Neler Oldu Neler…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Yekta için son dakika kararı verildi. Defteri Ilgaz tarafından kapatılan Yekta, milyonlarca kişi tarafından; “Çok şükür, kurtulduk” yorumlarını aldı! Hayatının dayağını yiyen Yekta, içlerin yağını eritti. Neler oldu neler…

Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncularından bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Yargı’da Yekta karakterinin karıştırdıkları tek tek ortaya çıktı! Hayatının dayağını yiyecek olan Yekta, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 May 2022 - 14:09 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Aldatma! Mihriban ve Rıfat Aşkı Bitiyor! Nankör Meryem’in Gelişi Sivrihisar’ı Salladı! Sarmaş Dolaş Halleri… mask
Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Aldatma! Mihriban ve Rıfat Aşkı Bitiyor! Nankör Meryem’in Gelişi Sivrihisar’ı Salladı! Sarmaş Dolaş Halleri…
Aziz Dizisinden Dilruba’nın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Salya Sümük Ağladı! Meğer… mask
Aziz Dizisinden Dilruba’nın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Salya Sümük Ağladı! Meğer…
Yargı Dizisinde Skandal Boşanma Kararı! Son Kez Sarılan Ceylin ve Ilgaz Dilekçeyi Verdiler! Öyle Bir Bitiş Yaşanıyor Ki, Seyirci Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!” mask
Yargı Dizisinde Skandal Boşanma Kararı! Son Kez Sarılan Ceylin ve Ilgaz Dilekçeyi Verdiler! Öyle Bir Bitiş Yaşanıyor Ki, Seyirci Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!”
Yargı Dizisinde “Olmaz” Denilen Oldu! Zafer’in Ölümünden Sonra Duyulmamış Görülmemiş Bir Karar Daha Alındı! Dizi Dünyası Sallanıyor! mask
Yargı Dizisinde “Olmaz” Denilen Oldu! Zafer’in Ölümünden Sonra Duyulmamış Görülmemiş Bir Karar Daha Alındı! Dizi Dünyası Sallanıyor!
ATV EDHO ve Kurtlar Vadisi İçin Yeni Müjde Geldi! Kadro Hazır, Çekimlere Başladı... Artık Geri Geliyor! Öyle İsimlerle Anlaştı Ki…İçimizdeki Ateş Geliyor! mask
ATV EDHO ve Kurtlar Vadisi İçin Yeni Müjde Geldi! Kadro Hazır, Çekimlere Başladı... Artık Geri Geliyor! Öyle İsimlerle Anlaştı Ki…İçimizdeki Ateş Geliyor!
Kardeşlerim Dizisinden Mide Bulandıran Hata! Seyircilerin Aklıyla Dalga Geçince Final Kapısı Aralandı! “Güle Güle!” Artık Bitti… mask
Kardeşlerim Dizisinden Mide Bulandıran Hata! Seyircilerin Aklıyla Dalga Geçince Final Kapısı Aralandı! “Güle Güle!” Artık Bitti…
Yargı Dizisinde Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Büyük Ayrılık Yürekleri Acıtacak! Ceylin Kararını Verdi; İmzayı Son Kez Attı! Final Öncesinde… mask
Yargı Dizisinde Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Büyük Ayrılık Yürekleri Acıtacak! Ceylin Kararını Verdi; İmzayı Son Kez Attı! Final Öncesinde…
Adı Sevgi Dizisinin Çekildiği Yer ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Sevgi Dizisi Nerede Çekiliyor, Sevgi Dizisi Uyarlama Mı? mask
Adı Sevgi Dizisinin Çekildiği Yer ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Sevgi Dizisi Nerede Çekiliyor, Sevgi Dizisi Uyarlama Mı?
Kardeşlerim 51. Bölüm Full İzle? 7 Mayıs 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 51. Bölüm Full İzle? 7 Mayıs 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 98. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 7 Mayıs 2022 98. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 98. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 7 Mayıs 2022 98. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da Telefon Krizi Yaşanıyor! Mavi Takım Komple Diskalifiye Edildi; Erken Final İçin Düğmeye Basıldı! Öyle Bir Şey Yayıldı Ki... mask
Survivor All Star’da Telefon Krizi Yaşanıyor! Mavi Takım Komple Diskalifiye Edildi; Erken Final İçin Düğmeye Basıldı! Öyle Bir Şey Yayıldı Ki...
Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil Babasının Sansürlerini Ezdi Geçti! Sarı Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Beliyle Ders Verdi! “Eridik!” mask
Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil Babasının Sansürlerini Ezdi Geçti! Sarı Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Beliyle Ders Verdi! “Eridik!”
Acun Ilıcalı’ya Semih Öztürk’ten Şok Darbe! Lafı 12’den Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Adam Sattınız!” Twitter Sallanıyor, Instagram Yıkılıyor! mask
Acun Ilıcalı’ya Semih Öztürk’ten Şok Darbe! Lafı 12’den Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Adam Sattınız!” Twitter Sallanıyor, Instagram Yıkılıyor!
Hande Erçel Kararını Verdi; Sosyal Medya Karıştı! 2021 Kerem Bürsin, 2022 Kaan Yıldırım… “Bedava Mezar Olsa!” İmzaları Attı… mask
Hande Erçel Kararını Verdi; Sosyal Medya Karıştı! 2021 Kerem Bürsin, 2022 Kaan Yıldırım… “Bedava Mezar Olsa!” İmzaları Attı…
Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Aldatma! Mihriban ve Rıfat Aşkı Bitiyor! Nankör Meryem’in Gelişi Sivrihisar’ı Salladı! Sarmaş Dolaş Halleri… mask
Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Aldatma! Mihriban ve Rıfat Aşkı Bitiyor! Nankör Meryem’in Gelişi Sivrihisar’ı Salladı! Sarmaş Dolaş Halleri…
Survivor’da Cinsel Hayat İtirafı Duyanların Yüzünü Kızarttı! O Yarışmacının Sözleri Şok Etti! Meğer… mask
Survivor’da Cinsel Hayat İtirafı Duyanların Yüzünü Kızarttı! O Yarışmacının Sözleri Şok Etti! Meğer…
Aziz Dizisinden Dilruba’nın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Salya Sümük Ağladı! Meğer… mask
Aziz Dizisinden Dilruba’nın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Salya Sümük Ağladı! Meğer…
Yargı Dizisinde Skandal Boşanma Kararı! Son Kez Sarılan Ceylin ve Ilgaz Dilekçeyi Verdiler! Öyle Bir Bitiş Yaşanıyor Ki, Seyirci Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!” mask
Yargı Dizisinde Skandal Boşanma Kararı! Son Kez Sarılan Ceylin ve Ilgaz Dilekçeyi Verdiler! Öyle Bir Bitiş Yaşanıyor Ki, Seyirci Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!”
Survivor’dan Ayrılan Aycan Yanaç Üstsüz Haliyle Ateşleri Yükseltti! Tatilde Mini Eteğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Hiç Edep Kalmamış” mask
Survivor’dan Ayrılan Aycan Yanaç Üstsüz Haliyle Ateşleri Yükseltti! Tatilde Mini Eteğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Hiç Edep Kalmamış”
Sadakatsiz’in Derin’i Göbeği Açık Pozlarıyla Nefes Kesti! İncecik Belini, Kusursuz Fiziğini Kanıtladı! “Dikkat! Hasetler Çatlayabilir!” mask
Sadakatsiz’in Derin’i Göbeği Açık Pozlarıyla Nefes Kesti! İncecik Belini, Kusursuz Fiziğini Kanıtladı! “Dikkat! Hasetler Çatlayabilir!”
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor All Star’da Telefon Krizi Yaşanıyor! Mavi Takım Komple Diskalifiye Edildi; Erken Final İçin Düğmeye Basıldı! Öyle Bir Şey Yayıldı Ki... mask
Survivor All Star’da Telefon Krizi Yaşanıyor! Mavi Takım Komple Diskalifiye Edildi; Erken Final İçin Düğmeye Basıldı! Öyle Bir Şey Yayıldı Ki...
Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil Babasının Sansürlerini Ezdi Geçti! Sarı Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Beliyle Ders Verdi! “Eridik!” mask
Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil Babasının Sansürlerini Ezdi Geçti! Sarı Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Beliyle Ders Verdi! “Eridik!”
Acun Ilıcalı’ya Semih Öztürk’ten Şok Darbe! Lafı 12’den Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Adam Sattınız!” Twitter Sallanıyor, Instagram Yıkılıyor! mask
Acun Ilıcalı’ya Semih Öztürk’ten Şok Darbe! Lafı 12’den Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Adam Sattınız!” Twitter Sallanıyor, Instagram Yıkılıyor!
Hande Erçel Kararını Verdi; Sosyal Medya Karıştı! 2021 Kerem Bürsin, 2022 Kaan Yıldırım… “Bedava Mezar Olsa!” İmzaları Attı… mask
Hande Erçel Kararını Verdi; Sosyal Medya Karıştı! 2021 Kerem Bürsin, 2022 Kaan Yıldırım… “Bedava Mezar Olsa!” İmzaları Attı…
Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Aldatma! Mihriban ve Rıfat Aşkı Bitiyor! Nankör Meryem’in Gelişi Sivrihisar’ı Salladı! Sarmaş Dolaş Halleri… mask
Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Aldatma! Mihriban ve Rıfat Aşkı Bitiyor! Nankör Meryem’in Gelişi Sivrihisar’ı Salladı! Sarmaş Dolaş Halleri…
Survivor’da Cinsel Hayat İtirafı Duyanların Yüzünü Kızarttı! O Yarışmacının Sözleri Şok Etti! Meğer… mask
Survivor’da Cinsel Hayat İtirafı Duyanların Yüzünü Kızarttı! O Yarışmacının Sözleri Şok Etti! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP