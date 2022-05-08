Yargı Dizisinde Yekta’nın Defterini Ilgaz Kapattı! “Çok Şükür, Kurtulduk!” Hayatının Dayağını Yedi; İçlerin Yağı Eriyor! Neler Oldu Neler…

Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncularından bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Yargı’da Yekta karakterinin karıştırdıkları tek tek ortaya çıktı! Hayatının dayağını yiyecek olan Yekta, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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