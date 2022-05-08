Yargı Dizisinde Yekta’nın Defterini Ilgaz Kapattı! “Çok Şükür, Kurtulduk!” Hayatının Dayağını Yedi; İçlerin Yağı Eriyor! Neler Oldu Neler…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Yekta için son dakika kararı verildi. Defteri Ilgaz tarafından kapatılan Yekta, milyonlarca kişi tarafından; “Çok şükür, kurtulduk” yorumlarını aldı! Hayatının dayağını yiyen Yekta, içlerin yağını eritti. Neler oldu neler…
Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncularından bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Yargı’da Yekta karakterinin karıştırdıkları tek tek ortaya çıktı! Hayatının dayağını yiyecek olan Yekta, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.