Anasayfa/

Foto Galeri/

08 May 2022 - 14:26

Teşkilat’a Tövbekar ve Hakkı Dayı’dan Sonra Bir Veda Daha Geldi! Başrol Oyuncusunun Ölümü Seyircileri Yerle Bir Etti! O İsim…

TRT1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Teşkilat’tan vedaların ardı arkası kesilmiyor! Hakkı Dayı ve Tövbekar’dan sonra o isminde diziye ölerek veda edeceği ortaya çıktı! Başrol oyuncu olarak bulunan ismin vedasının ekranlarda gösterilmesi ise tepkilere neden oldu! Yaprak dökümünü iliklerine kadar yaşayan Teşkilat dizisinde o ismin vedasıyla birlikte her şey bitti! İşte merak edilen tüm detaylar…