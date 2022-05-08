Teşkilat’a Tövbekar ve Hakkı Dayı’dan Sonra Bir Veda Daha Geldi! Başrol Oyuncusunun Ölümü Seyircileri Yerle Bir Etti! O İsim…
TRT1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Teşkilat’tan vedaların ardı arkası kesilmiyor! Hakkı Dayı ve Tövbekar’dan sonra o isminde diziye ölerek veda edeceği ortaya çıktı! Başrol oyuncu olarak bulunan ismin vedasının ekranlarda gösterilmesi ise tepkilere neden oldu! Yaprak dökümünü iliklerine kadar yaşayan Teşkilat dizisinde o ismin vedasıyla birlikte her şey bitti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde; Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler ve Nihat Altınkaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelecekti ama verilen bayram arasından sonra 8 Mayıs’a yeni bölüm alınmıştı. Ayrılıkların bitmek bilmediği Teşkilat için son dakika kararı verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.