Survivor All Star’da Görülmemiş Duyulmamış İfşa! Acun Ilıcalı Saatlerdir Toplantıda… Çare, Çözüm Bitti! Hull City Ödülünü Kazanan Takım…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da milyonların ağzını açık bırakacak bir ifşa yayınlandı! Yayınlanan ifşayla birlikte böylesinin daha önce ne görüldüğü ne de duyulduğu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın saatlerdir toplantı yaptığı ve çıkan görüntüler hakkında görüşmeler sağladığı gündeme gelirken; çarelerin ve çözümlerin son noktasına geldiği ortaya çıktı. Hull City maçını izleyecek takım ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının bu hafta oynanacak olan 3 dokunulmazlığın kazananı da Kırmızılar olmuştu. İlk eleme adayı Evrim Keklik olurken; ikinci eleme adayı da Nisa Bölükbaşı olmuştu. Son olarak potaya giden isimse Berkan Karabulut olmuştu. Bu akşam ekranlara gelecek olan Hull City oyununun ödülü ise sosyal medyaya sızdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.