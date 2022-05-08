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08 May 2022 - 14:55

Survivor All Star’da Görülmemiş Duyulmamış İfşa! Acun Ilıcalı Saatlerdir Toplantıda… Çare, Çözüm Bitti! Hull City Ödülünü Kazanan Takım…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da milyonların ağzını açık bırakacak bir ifşa yayınlandı! Yayınlanan ifşayla birlikte böylesinin daha önce ne görüldüğü ne de duyulduğu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın saatlerdir toplantı yaptığı ve çıkan görüntüler hakkında görüşmeler sağladığı gündeme gelirken; çarelerin ve çözümlerin son noktasına geldiği ortaya çıktı. Hull City maçını izleyecek takım ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…