Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban Boşanıyor! Meryem’in Gelişi Her Şeyi Alt Üst Etti; Yapımcı Kanser Etmeye Karar Verdi!

Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizide Meryem’den sonra Mihriban’a gönlünü açmaya başlayan Rıfat’ın son dakika kararı her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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