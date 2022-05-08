- 08 May 2022 - 15:24 G: 08 May 2022 - 15:33

Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban Boşanıyor! Meryem’in Gelişi Her Şeyi Alt Üst Etti; Yapımcı Kanser Etmeye Karar Verdi!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda büyük bir ayrılığın kapıda olduğu ortaya çıktı. Daha yeni Meryem’in yaralarını saran Rıfat’ın Mihriban’dan boşanmak istemesi seyirciyi delirtti! Meryem’in gelişi milyonları çılgına çevirirken; yapımcı ise seyircisini kanser etmeye karar verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizide Meryem’den sonra Mihriban’a gönlünü açmaya başlayan Rıfat’ın son dakika kararı her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 May 2022 - 15:24 Ankara- Yaşam

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