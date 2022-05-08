Gülben’den Kahreden, Yıkan Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Son Durumu Hakkında Flaş Açıklama Geldi! Yığılıp Kalınca…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülben, sevenlerini gözyaşlarına boğdu! Kahreden bir haber veren güzel şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı! Son durumu hakkında sağlık müdürlüğünden açıklama gelirken; sosyal medyada “Geçmiş olsun” mesajları yığınla atılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Girdiği polemiklerle, kıyafet ve sahne tarzıyla, güzelliğiyle çok konuşulanlar arasında yerini alan Gülben, TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programlarında yerini almıştı. Sahnede şarkısını seslendirip herkesi eğlendirirken; bir anda elbisesine takılan ayağı Gülben’in yüz üstü yere kapaklanmasına neden oldu! Peki, Gülben’in sağlık durumu ne?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.