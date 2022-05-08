Gülben’den Kahreden, Yıkan Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Son Durumu Hakkında Flaş Açıklama Geldi! Yığılıp Kalınca…

Girdiği polemiklerle, kıyafet ve sahne tarzıyla, güzelliğiyle çok konuşulanlar arasında yerini alan Gülben, TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programlarında yerini almıştı. Sahnede şarkısını seslendirip herkesi eğlendirirken; bir anda elbisesine takılan ayağı Gülben’in yüz üstü yere kapaklanmasına neden oldu! Peki, Gülben’in sağlık durumu ne?

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