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09 May 2022 - 11:19

Survivor All Star’dan İngiltere Ödülü İfşa Oldu, Ortalık Karıştı! Tüyler Ürperten Diskalifiye Geliyor! Büyük Kural İhlali Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Apar Topar Çıkarıldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da tüyler ürperten bir gelişme yaşandı! Merve Aydın ve Parviz Abdullayev’den sonra gelen bu diskalifiye kararı dengelerin değişmesine neden oldu. Büyük kural ihlalinin yaşandığı Survivor’da Acun Ilıcalı’nın çıldırdığına dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…