- 08 May 2022 - 21:31

Survivor All Star’dan Tüyler Ürperten Diskalifiye! Büyük Kural İhlali Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Apar Topar Çıkarıldı! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da tüyler ürperten bir gelişme yaşandı! Merve Aydın ve Parviz Abdullayev’den sonra gelen bu diskalifiye kararı dengelerin değişmesine neden oldu. Büyük kural ihlalinin yaşandığı Survivor’da Acun Ilıcalı’nın çıldırdığına dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor’da Kırmızı takım ve Mavi takım arasında büyük bir mücadele verilmişti. Dikkatleri üzerine çeken All Star yarışmasında kazanan takım Kırmızılar olunca; Berkan Karabulut yarışmada eleme potasına giden isim olmuştu. Şimdi ise o ismin diskalifiye edildiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 May 2022 - 21:31 Ankara- Yaşam

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