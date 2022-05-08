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08 May 2022 - 21:34

Yasak Elma Dizisinde Yıldız Yeniden Evleniyor! Gelinlikler Giyildi; Nikah Yeri Belli Oldu! “Bir Seda Sayan, İki Yıldız!” Neler Oluyor?

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da bir düğünün daha kapıda olduğu gündeme bomba gibi düştü. Yıldız’ın yeniden evleneceği gündeme bomba gibi düşerken; gelinliklerde giyildi! Nikah yeri belli olurken; birçok kişi ise geçtiğimiz günlerce 7. kez evlilik yapan Seda Sayan’a gönderme yaparak; “Bir Seda Sayan, iki Yıldız” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…