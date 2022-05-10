- 10 May 2022 - 23:36

Yasak Elma Dizisinde Yıldız Yeniden Evleniyor! Rekora Koşuyor... Gelinlikler Giyildi; Nikah Yeri Belli Oldu! “Bir Seda Sayan, İki Yıldız!” Neler Oluyor?

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da bir düğünün daha kapıda olduğu gündeme bomba gibi düştü. Yıldız’ın yeniden evleneceği gündeme bomba gibi düşerken; gelinliklerde giyildi! Nikah yeri belli olurken; birçok kişi ise geçtiğimiz günlerce 7. kez evlilik yapan Seda Sayan’a gönderme yaparak; “Bir Seda Sayan, iki Yıldız” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni bölümü iki hafta önce Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Bayram arası veren Yasak Elma dizisinin yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacaktı. Yasak Elma dizisinde defalarca kez evlenen Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin gelinlikle bir paylaşım yapması akıllarda soru işaretlerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 May 2022 - 23:36 Ankara- Yaşam

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