- 08 May 2022 - 21:35

Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Türkan Ortaya Çıktı! Alişan’ın Eşi Buse Varol Deniyordu; Dağı Detayı Titretti! Nankör Meryem…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde tüm gizemler çözülmeye başlandı! Hayri’nin karısı Türkan karakterine hayat verecek oyuncu ortaya çıktı. Kısa bir süre önce Alişan’ın eşi Buse Varol’un bu rol için anlaşma yaptığı konuşulmuştu ama Gönül Dağı dizisinden kısa bir süre önce ayrılan ismin Türkan karakterine hayat vereceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Burcu Biricik, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Bayram arası veren Camdaki Kız dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyordu ki, sonunda Türkan karakterinin kim olacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 May 2022 - 21:35 Ankara- Yaşam

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