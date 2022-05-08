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08 May 2022 - 21:35

Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Türkan Ortaya Çıktı! Alişan’ın Eşi Buse Varol Deniyordu; Dağı Detayı Titretti! Nankör Meryem…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde tüm gizemler çözülmeye başlandı! Hayri’nin karısı Türkan karakterine hayat verecek oyuncu ortaya çıktı. Kısa bir süre önce Alişan’ın eşi Buse Varol’un bu rol için anlaşma yaptığı konuşulmuştu ama Gönül Dağı dizisinden kısa bir süre önce ayrılan ismin Türkan karakterine hayat vereceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…