Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Türkan Ortaya Çıktı! Alişan’ın Eşi Buse Varol Deniyordu; Dağı Detayı Titretti! Nankör Meryem…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde tüm gizemler çözülmeye başlandı! Hayri’nin karısı Türkan karakterine hayat verecek oyuncu ortaya çıktı. Kısa bir süre önce Alişan’ın eşi Buse Varol’un bu rol için anlaşma yaptığı konuşulmuştu ama Gönül Dağı dizisinden kısa bir süre önce ayrılan ismin Türkan karakterine hayat vereceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Burcu Biricik, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Bayram arası veren Camdaki Kız dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyordu ki, sonunda Türkan karakterinin kim olacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.