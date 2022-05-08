Survivor Atakan’ın Annesi Hakkında Ortaya Çıkanlar Gözlerde Yaş Bırakmadı! Tam da Anneler Günü’nde Yürekler Sızladı! Meğer Yıllarca…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da milyonların yüreklerini yakan bir an yaşandı! Avatar Atakan’ın annesi hakkında ortaya çıkan gerçekler hayran kitlesi tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Tam da Anneler Günü’nde ortaya çıkan bu gerçek yüreklerin sızlamasına neden oldu! Meğer yıllarca…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi ve Kırmızı takım arasında geçen nefes kesici mücadelede kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor’da Avatar Atakan’dan gelen itirafsa yürekleri sızım sızım sızlattı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında birçok kişi ise gözyaşlarına boğulduğuna dair yorumlarda buundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.