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08 May 2022 - 21:38

Survivor Atakan’ın Annesi Hakkında Ortaya Çıkanlar Gözlerde Yaş Bırakmadı! Tam da Anneler Günü’nde Yürekler Sızladı! Meğer Yıllarca…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da milyonların yüreklerini yakan bir an yaşandı! Avatar Atakan’ın annesi hakkında ortaya çıkan gerçekler hayran kitlesi tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Tam da Anneler Günü’nde ortaya çıkan bu gerçek yüreklerin sızlamasına neden oldu! Meğer yıllarca…