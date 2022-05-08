Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın Kızı Twitter’ı Salladı! “Baban Acun Diye…” Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… Yorumlar Peş Peşe Geliyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı bu kez gündeme kızları Melisa’yla düştü. Twitter’ı sallayan Melisa’nın son halini görenler büyük bir şok içerisinde kaldı! Birçok kişi ise “Baban Acun diye mutlu sanıyorlar” yorumlarında bulundu! Öyle bir kıyafet giydi esprili yorumlar peş peşe yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla evliliğiyle gündeme düşmeye başlayan Şeyma Subaşı, boşanma kararlarıyla milyonları şok etmişti. İkili 1 yıl kadar evli kaldıktan sonra ani bir şekilde boşanma kararı almıştı. Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya’da aşkı bulurken; Şeyma Subaşı ise en son Mısırlı sevgilisi Meedo’yla bir ayrılık yaşamıştı. Peki, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın kızları Melisa nasıl gündeme geldi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.