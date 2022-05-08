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08 May 2022 - 21:39

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın Kızı Twitter’ı Salladı! “Baban Acun Diye…” Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… Yorumlar Peş Peşe Geliyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı bu kez gündeme kızları Melisa’yla düştü. Twitter’ı sallayan Melisa’nın son halini görenler büyük bir şok içerisinde kaldı! Birçok kişi ise “Baban Acun diye mutlu sanıyorlar” yorumlarında bulundu! Öyle bir kıyafet giydi esprili yorumlar peş peşe yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…