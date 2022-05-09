ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Mayıs 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 10 Mayıs 2022 Salı Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya merhaba diyecek olan Ankaralılar, ASKİ’nin gerçekleştirdiği su çalışmalarının ortaya çıkardığı su kesintilerinden etkilenmeye devam ediyor. Su kesintilerinin bugün için etkili olacağı bölgeler ise ASKİ tarafından Ankaralılara bildirilmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 10 Mayıs 2022 Salı Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 10 Mayıs 2022 Salı Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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