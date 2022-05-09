09 May 2022 - 17:09
Survivor Merve Aydın Linç Ediliyor! Küçücük Bebeğini Bırakıp... Milyonlar Gerçeği Öğrenince Ağzı Açık Bakakaldı! Meğer Merve Aydın...
Survivor All Star yarışmasının en popüler isimleri arasında yer alan Merve Aydın, aşil tendonu sakatlığı geçirmesi sebebiyle yarışmadan ayrılmıştı. Türkiye'ye geri dönüş yaptığında öyle bir linç yedi ki, milyonlar tamamen kınıyor. Gerçekler ortaya çıktı!
Survivor All Star yarışmasında hafızalara kazınan ve sakatlığından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Merve Aydın, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ağır bir şekilde linç yerken, ortaya çıkan gerçekler çok sayıda kişinin kınamasına sebebiyet verdi.
Detaylar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.