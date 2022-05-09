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09 May 2022 - 17:09

Survivor Merve Aydın Linç Ediliyor! Küçücük Bebeğini Bırakıp... Milyonlar Gerçeği Öğrenince Ağzı Açık Bakakaldı! Meğer Merve Aydın...

Survivor All Star yarışmasının en popüler isimleri arasında yer alan Merve Aydın, aşil tendonu sakatlığı geçirmesi sebebiyle yarışmadan ayrılmıştı. Türkiye'ye geri dönüş yaptığında öyle bir linç yedi ki, milyonlar tamamen kınıyor. Gerçekler ortaya çıktı!