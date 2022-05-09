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09 May 2022 - 23:55

Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Mayıs 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da EDAŞ elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Ankara Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 10 Mayıs 2022 detaylar.