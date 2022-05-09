- 09 May 2022 - 23:55

Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Mayıs 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da EDAŞ elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Ankara Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 10 Mayıs 2022 detaylar.

Ankara 10 Mayıs 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Elektrik kesintilerinin de etkisiyle karanlık ile sık sık sınanan Ankaralılar, bugün 8 ilçesinde birden elektrik kesintileri yaşıyor. Peki, 10 Mayıs 2022 Salı Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Mayıs 2022 Salı Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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09 May 2022 - 23:55 - Yaşam

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