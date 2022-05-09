Gönül Dağı İzleyicileri Kahrolacak, Resmen Yer Yerinden Oynuyor! Dizi Bitiyor, Final Tarihi Açıklandı! İzleyenler Miting Yaptı...

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı'nın 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü büyük bir merakla beklenen dizinin fragmanı herkesi şoka sokup nefes keserken yaşanacaklar ise şaşırttı. Her hafta milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen ve bununla birlikte reyting rekorlar kıran dizinin yeni bölümünde Rıfat ve Mihriban'ın arasında yaşananların yanında aynı zamanda satış yasağı da fragmana damga vuranlar arasında yer aldı.

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