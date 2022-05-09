Gönül Dağı İzleyicileri Kahrolacak, Resmen Yer Yerinden Oynuyor! Dizi Bitiyor, Final Tarihi Açıklandı! İzleyenler Miting Yaptı...
TRT1 ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olan Gönül Dağı'ndan izleyenlere resmen sosyal medyada miting yaptıran, yasa sokan o haber geldi. Hayranları asla bunu beklemezken, birden bire açıklanan final şoku herkesi şaşkına çevirdi. Berk Atan; Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya'nın başrol oyuncusu olarak yer aldığı fenomen dizi final hazırlığına girdi ve tarih açıklandı.
Ekranların en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı'nın 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü büyük bir merakla beklenen dizinin fragmanı herkesi şoka sokup nefes keserken yaşanacaklar ise şaşırttı. Her hafta milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen ve bununla birlikte reyting rekorlar kıran dizinin yeni bölümünde Rıfat ve Mihriban'ın arasında yaşananların yanında aynı zamanda satış yasağı da fragmana damga vuranlar arasında yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.