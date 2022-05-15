Kurtlar Vadisi Dizisinin Güllü Erhan’ı Tir Tir Titretti! Son Halini Görenler Hüngür Hüngür Ağlıyor! Polat Alemdar Bile Tanıyamaz! Neler Oluyor?

Yıllar önce biten Kurtlar Vadisi dizisi hala gündemde olmaya devam ediyor ve karakterler asla unutulmuyor. Polat Alemdar'ın adamları arasında olan ve en sevilen karakterlerden olan Güllü'ye hayat veren Erhan Ufak; yeni hayatıyla birlikte gündeme bomba gibi düştü.

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