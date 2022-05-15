Kurtlar Vadisi Dizisinin Güllü Erhan’ı Tir Tir Titretti! Son Halini Görenler Hüngür Hüngür Ağlıyor! Polat Alemdar Bile Tanıyamaz! Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak, son hali ve yeni başladığı hayatıyla birlikte gündemi salladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve göz önünde durmayan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Son hali ve yeni hayatı şaşkına çeviren Güllü Erhan Ufak'ın Türkiye'yi terk etmesi tepki topladı.
Yıllar önce biten Kurtlar Vadisi dizisi hala gündemde olmaya devam ediyor ve karakterler asla unutulmuyor. Polat Alemdar'ın adamları arasında olan ve en sevilen karakterlerden olan Güllü'ye hayat veren Erhan Ufak; yeni hayatıyla birlikte gündeme bomba gibi düştü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.