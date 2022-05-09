Zuhal Topal Açılıp, Saçıldı! "Bu Nasıl Fizik?" Sosyal Medyada Resmen Yer Yerinden Oynuyor... Kumaş Yetmeyenler Camiasına O da Katıldı! "Neler Yapıyorsunuz Zuhal Hanım"
Oyunculuğu ve sunuculuğuyla dikkatleri üzerine çeken ve oldukça başarılı bir isim olarak kendini gösteren Zuhal Topal, kariyeriyle öne çıkmasının yanı sıra son paylaşımıyla da yeri yerinden oynattı. Mini elbise giymeyi tercih eden ve oldukça açık bir kıyafet tercih eden Topal; tüm eleştirilerin odak noktası haline geldi ve sosyal medyayı salladı.
Mini elbisesiyle eleştiri oklarının hedefi olan ve giyimiyle birlikte herkesi şaşkına çeviren Zuhal Topal'a sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. Yıllar içerisindeki değişimiyle adından sıkça söz ettiren Zuhal Topal, sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.