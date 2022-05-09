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09 May 2022 - 17:11

Zuhal Topal Açılıp, Saçıldı! "Bu Nasıl Fizik?" Sosyal Medyada Resmen Yer Yerinden Oynuyor... Kumaş Yetmeyenler Camiasına O da Katıldı! "Neler Yapıyorsunuz Zuhal Hanım"

Oyunculuğu ve sunuculuğuyla dikkatleri üzerine çeken ve oldukça başarılı bir isim olarak kendini gösteren Zuhal Topal, kariyeriyle öne çıkmasının yanı sıra son paylaşımıyla da yeri yerinden oynattı. Mini elbise giymeyi tercih eden ve oldukça açık bir kıyafet tercih eden Topal; tüm eleştirilerin odak noktası haline geldi ve sosyal medyayı salladı.