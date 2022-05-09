Yeni bir aya daha merhaba diyen burçlar, Mayıs ayında devam eden gökyüzü hareketliliğinin de etkisiyle hayatındaki değişimleri gözlemlemeye devam ediyor. Bu ay bazı burçlar şans ile büyük bir kavuşum yaşıyorken, bazı burçlar şansızlık ile resmen sınanıyor. Bu listede yer alan burçlar ise, mayıs ayında hem aşk hem para hem de arkadaşlık ilişkilerinde şansı bir türlü bulamıyor! Peki, mayıs ayında hayatı ters dönecek burçlar hangisidir? İşte aşk, para ve arkadaşlıklarda şanssızlık yaşayacak o burçlar…

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