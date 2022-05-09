Mayıs Ayında Hayatı Ters Dönecek Burçlar Hangisidir? İşte Aşk, Para Ve Arkadaşlıklarda Şanssızlık Yaşayacak O Burçlar…
Yeni bir aya daha merhaba diyen burçlar, Mayıs ayında devam eden gökyüzü hareketliliğinin de etkisiyle hayatındaki değişimleri gözlemlemeye devam ediyor. Bu ay bazı burçlar şans ile büyük bir kavuşum yaşıyorken, bazı burçlar şansızlık ile resmen sınanıyor. Sizde mayıs ayında hayatı tersine dönecek burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Yeni bir aya daha merhaba diyen burçlar, Mayıs ayında devam eden gökyüzü hareketliliğinin de etkisiyle hayatındaki değişimleri gözlemlemeye devam ediyor. Bu ay bazı burçlar şans ile büyük bir kavuşum yaşıyorken, bazı burçlar şansızlık ile resmen sınanıyor. Bu listede yer alan burçlar ise, mayıs ayında hem aşk hem para hem de arkadaşlık ilişkilerinde şansı bir türlü bulamıyor! Peki, mayıs ayında hayatı ters dönecek burçlar hangisidir? İşte aşk, para ve arkadaşlıklarda şanssızlık yaşayacak o burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
09 May 2022 - 10:52 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.