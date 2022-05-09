Bu Burçların Arasında Asla Büyük Aşk Çıkmaz! İşte Kardeş Gibi Olan O Burçlar…
Her burcun diğer burçlar ile olan uyumu illaki ilişkiler üzerinden gerçekleşmiyor. Tam aksine bazı burçlar dünyaya aşık olmak için değil, tam bir dost olmak için gelmiş bulunuyor. İyi günlerinde de kötü günlerinde de daima birbiri ile olan bu burçların kardeş gibi oluşları ise oldukça ilgi çekiyor. İşte detaylar...
Her burcun diğer burçlar ile olan uyumu illaki ilişkiler üzerinden gerçekleşmiyor. Tam aksine bazı burçlar dünyaya aşık olmak için değil, tam bir dost olmak için gelmiş bulunuyor. İyi günlerinde de kötü günlerinde de daima birbiri ile olan bu burçların kardeş gibi oluşları ise, asla aralarında büyük ve tutkulu bir aşk yaşanmayacağını adeta garanti ediyor. Peki, arasında asla büyük aşk çıkmayacak olan burçlar hangisidir? İşte kardeş gibi olan o burçlar…
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09 May 2022 - 10:54 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.