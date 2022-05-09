Survivor'dan Sonra Psikolojisi Bozulan, Dayanamayan Aycan Yanaç Hayranlarını Yasa Soktu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki...
Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç, yarışmanın şartlarına dayanamamasından dolayı çekildiğini açıklamıştı.Acun Ilıcalı'nın şaşırarak, "Aycan'dan bu kadar erken havlu atmasını beklemiyorduk" diyerek duyurduğu sürecin ardından eski yarışmacının paylaşımları şoka soktu. "Psikolojisi bozuldu" tarzında yorumlar yapıldı. İşte o son hali!
Survivor All Star'da Aycan Yanaç, yarışmadan dayanamadığı söyleyerek çekildiğini söyleyerek olay olmuştu. Acun Ilıcalı; Aycan Yanaç'ın artık Survivor'da olmayacağını, Survivor'da her zaman All Star için çok zor şartlar olacağını söylediğini, bugünkü şartların Survivor tarihinde gelmiş geçmiş en zor şartlar olduğunu, Aycan'dan bu kadar erken pes etmesini kimsenin beklemediğini açıklamıştı. Son olarak Aycan'ın paylaşımı ise, resmen psikolojisinin bozulduğunu kanıtladı.
Detaylar ve Aycan Yanaç'ın o paylaşımı diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.