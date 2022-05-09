- 09 May 2022 - 10:47 G: 09 May 2022 - 11:06

Survivor'dan Sonra Psikolojisi Bozulan, Dayanamayan Aycan Yanaç Hayranlarını Yasa Soktu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki...

Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç, yarışmanın şartlarına dayanamamasından dolayı çekildiğini açıklamıştı.Acun Ilıcalı'nın şaşırarak, "Aycan'dan bu kadar erken havlu atmasını beklemiyorduk" diyerek duyurduğu sürecin ardından eski yarışmacının paylaşımları şoka soktu. "Psikolojisi bozuldu" tarzında yorumlar yapıldı. İşte o son hali!

Survivor All Star'da Aycan Yanaç, yarışmadan dayanamadığı söyleyerek çekildiğini söyleyerek olay olmuştu. Acun Ilıcalı; Aycan Yanaç'ın artık Survivor'da olmayacağını, Survivor'da her zaman All Star için çok zor şartlar olacağını söylediğini, bugünkü şartların Survivor tarihinde gelmiş geçmiş en zor şartlar olduğunu, Aycan'dan bu kadar erken pes etmesini kimsenin beklemediğini açıklamıştı. Son olarak Aycan'ın paylaşımı ise, resmen psikolojisinin bozulduğunu kanıtladı. 

Detaylar ve Aycan Yanaç'ın o paylaşımı diğer sayfada!

09 May 2022 - 10:47 Ankara- Yaşam

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