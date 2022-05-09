- 09 May 2022 - 11:06 G: 09 May 2022 - 11:17

Fenomen Gelin Adayı Hanife Şoktan Şoka Soktu! Yatak Pozlarıyla Herkesin Ağzını Açık Bıraktı... "Karı - Koca Arasında..."

Katıldığı evlilik programı sonrasında Türkiye'de "fenomen gelin adayı" lakabıyla bilinen bir isim haline gelen Hanife Gürdal; geçtiğimiz yıllarda evlendi. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hanife, artık sınırı aştı ve yatak pozlarıyla "özel kalmamış", "yok artık" dedirtti.

Geçtiğimiz yıllarda gündüz kuşağı evlilik programlarının yıldızı haline gelen ve en dikkat çeklen isim olan Hanife Gürdal, ilk olarak Esra Erol; sonra ise Zuhal Topal'a katılmıştı ve kendisine talip olan tüm adayları reddetmesiyle bilinen bir isim haline gelmişti. 

Detaylar diğer sayfada!

09 May 2022 - 11:06 Ankara- Yaşam

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