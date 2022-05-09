09 May 2022 - 11:06 Güncelleme: 09 May 2022 - 11:17
Fenomen Gelin Adayı Hanife Şoktan Şoka Soktu! Yatak Pozlarıyla Herkesin Ağzını Açık Bıraktı... "Karı - Koca Arasında..."
Katıldığı evlilik programı sonrasında Türkiye'de "fenomen gelin adayı" lakabıyla bilinen bir isim haline gelen Hanife Gürdal; geçtiğimiz yıllarda evlendi. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hanife, artık sınırı aştı ve yatak pozlarıyla "özel kalmamış", "yok artık" dedirtti.
Geçtiğimiz yıllarda gündüz kuşağı evlilik programlarının yıldızı haline gelen ve en dikkat çeklen isim olan Hanife Gürdal, ilk olarak Esra Erol; sonra ise Zuhal Topal'a katılmıştı ve kendisine talip olan tüm adayları reddetmesiyle bilinen bir isim haline gelmişti.
Detaylar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.