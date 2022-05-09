Fenomen Gelin Adayı Hanife Şoktan Şoka Soktu! Yatak Pozlarıyla Herkesin Ağzını Açık Bıraktı... "Karı - Koca Arasında..."

Geçtiğimiz yıllarda gündüz kuşağı evlilik programlarının yıldızı haline gelen ve en dikkat çeklen isim olan Hanife Gürdal, ilk olarak Esra Erol; sonra ise Zuhal Topal'a katılmıştı ve kendisine talip olan tüm adayları reddetmesiyle bilinen bir isim haline gelmişti.

Detaylar diğer sayfada!