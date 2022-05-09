Trafik Haftası Ankara'da Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, ANKAmall’da Trafik Haftası dolayısıyla vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi

PROFAM tarafından yönetilen, Başkent’in en büyük alışveriş merkezi ANKAmall, Trafik Haftası dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen toplumu bilinçlendirme etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 7 – 8 Mayıs tarihlerinde tüm hafta sonu gerçekleşen etkinliklere Ankaralılar büyük ilgi gösterdi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ANKAmall açık otoparkta geniş bir alana kurulan parkurlarda yetişkinlere ve çocuklara trafikte uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı. Emniyet kemerinin öneminin vurgulandığı etkinliklerde alkol gözlüğü ve otomobil kaza simülasyonları da katılımcılar tarafından deneyimlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nca açılan stantlarda trafikle ilgili araç, motosiklet ve tanıtım malzemeleri sergilendi; yetkililer tarafından ziyaretçilere Jandarmanın trafik hizmetlerindeki rolü ve genel trafik güvenliğine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Alanda bulunan ‘’Mobil Trafik Eğitim Tırı’’nda 4 – 10 yaş grubundaki çocuklara trafik güvenliği ve küçük yaşlardan itibaren trafik kurallarının anlatılması gerektiği vurgulanırken, yaya önceliği ile ilgili de önemli bilgiler paylaşıldı.

Jandarma Bandosu’ndan mini konser

Tüm hafta sonu devam eden organizasyonlarda 8 Mayıs Pazar günü Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından düzenlenen konser ANKAmall ziyaretçilerinden büyük alkış aldı.