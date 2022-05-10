- 10 May 2022 - 00:10 G: 10 May 2022 - 00:19

2022 FIVB Milletler Ligi Maç Biletleri Ne Kadar, Nasıl Nerede Alınır? 2022 FIVB Milletler Ligi Nerede, Ne Zaman Başlıyor? İşte Ankara’da Oynanacak Maç Listesi…

Her sene büyük bir ilgi ile takip edilen FIVB Milletler Ligi maçları, 2022 yılı için de yaklaşmış bulunuyor. Önümüzdeki ay gerçekleşecek olan 2022 FIVB Milletler Ligi maçların a ev sahipliği yapan ise Ankara’ya oluyor. 2022 FIVB Milletler Ligi maçları ile ilgili detaylar...

Her sene büyük bir ilgi ile takip edilen FIVB Milletler Ligi maçları, 2022 yılı için de yaklaşmış bulunuyor. Önümüzdeki ay gerçekleşecek olan 2022 FIVB Milletler Ligi maçların a ev sahipliği yapan ise Ankara’ya oluyor. Peki, 2022 FIVB Milletler Ligi nerede, ne zaman başlıyor? 2022 FIVB Milletler Ligi maç biletleri ne kadar nasıl alınır? İşte Ankara’da oynanacak maç listesi…

2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi - 1.Ayak Kombine

31 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2022 FIVB Milletler Ligi'ne Ankara ev sahipliği yapacak, voleybolun kalbi Ankara'da atacak!

* 6 yaş ve üzeri çocuklar bilete tabidir.

*31 Mayıs, 1-2-3-4-5 Haziran 2022 Tarihinde gerçekleşecek olan turnuvanın grup aşaması tüm karşılaşmalarını kapsamaktadır.

31 Mayıs 2022 Saat : 15-30 Tayland - Bulgaristan

31 Mayıs 2022 Saat : 18-30 Türkiye -İtalya

1 Haziran 2022 Saat : 15-30 Belçika - Sırbistan

1 Haziran 2022 Saat : 18-30 Çin - Hollanda

2 Haziran 2022 Saat : 13-00 Tayland - Sırbistan

2 Haziran 2022 Saat : 16-00 Bulgaristan - Hollanda

2 Haziran 2022 Saat : 19-00 Belçika- Hollanda

3 Haziran 2022 Saat : 13-00 Sırbistan - Bulgaristan

3 Haziran 2022 Saat : 16-00 Hollanda - İtalya

3 Haziran 2022 Saat : 19-00 Türkiye - Çin

4 Haziran 2022 Saat : 13-00 Tayland - Belçika

4 Haziran 2022 Saat : 16-00 Çin - İtalya

4 Haziran 2022 Saat : 19-00 Bulgaristan - Türkiye

5 Haziran 2022 Saat : 13-00 Tayland - Çin

5 Haziran 2022 Saat : 16-00 Sırbistan - Hollanda

5 Haziran 2022 Saat : 19-00 Türkiye - Belçika

13-14-16-17 Temmuz Tarihinde gerçekleşecek olan turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final tüm karşılaşmalarını kapsamaktadır.

Yer : Ankara Spor Salonu

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10 May 2022 - 00:10 - Spor

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