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15 May 2022 - 17:02

Üç Kuruş Dizisine Bahar Yeniden Dönüyor! Kartal Hayatının Şokunu Yaşayacak; Mezarından Dirildi! Türk Televizyon Tarihi…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisine Bahar şoku yaşanmaya başladı! Bahar'ın yeniden döneceği gündeme bomba gibi düşerken; mezardan dirileceği konuşulmaya başlandı! Türk Televizyon tarihinde bir ilke imzasını atacak olan Üç Kuruş dizisi, sosyal medyayı salladı!