Anasayfa/

Foto Galeri/

09 May 2022 - 17:13

Üç Kuruş'ta İnanılmaz Anlar! Bahar Daha Yeni Başlıyor, Ortalık Sallanacak! Baybars ve Kılıç Resmen Deprem Etkisi Yarattı...

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünden 2. tanıtım izleyicilerle buluşturuldu. Kartal, Efe, Çetin ve Mesut'un sınırdan adam kaçırma amacıyla görüşme yaptığı tanıtımda, planlarının ne olduğu akıllarda çok büyük bir soru işareti oluşmasına sebep oldu.