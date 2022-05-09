09 May 2022 - 17:13
Üç Kuruş'ta İnanılmaz Anlar! Bahar Daha Yeni Başlıyor, Ortalık Sallanacak! Baybars ve Kılıç Resmen Deprem Etkisi Yarattı...
Show TV'nin Ay Yapım imzalı, büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünden 2. tanıtım izleyicilerle buluşturuldu. Kartal, Efe, Çetin ve Mesut'un sınırdan adam kaçırma amacıyla görüşme yaptığı tanıtımda, planlarının ne olduğu akıllarda çok büyük bir soru işareti oluşmasına sebep oldu.
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Üç Kuruş dizisi; ikinci tanıtımıyla birlikte ekranları salladı. Bahar'ın, Kartal'ın, Efe'nin, Çetin'in ve Mesut'un halleri herkesi şaşkına çevirirken 25. bölümde yaşananlar resmen kan donduracak! İşte detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.