- 09 May 2022 - 17:13

Üç Kuruş'ta İnanılmaz Anlar! Bahar Daha Yeni Başlıyor, Ortalık Sallanacak! Baybars ve Kılıç Resmen Deprem Etkisi Yarattı...

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünden 2. tanıtım izleyicilerle buluşturuldu. Kartal, Efe, Çetin ve Mesut'un sınırdan adam kaçırma amacıyla görüşme yaptığı tanıtımda, planlarının ne olduğu akıllarda çok büyük bir soru işareti oluşmasına sebep oldu.

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Üç Kuruş dizisi; ikinci tanıtımıyla birlikte ekranları salladı. Bahar'ın, Kartal'ın, Efe'nin, Çetin'in ve Mesut'un halleri herkesi şaşkına çevirirken 25. bölümde yaşananlar resmen kan donduracak! İşte detaylar...

Detaylar diğer sayfada!

09 May 2022 - 17:13 Ankara- Yaşam

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