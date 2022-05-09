Teşkilat’ın Dayı’sı Yastan Yasa Soktu, Milyonları Resmen Ağlatarak Harap Etti! Öldü, Diziden Ayrıldı! Twitter Sallanıyor… Bombalar Ardı Ardına Patladı!

Bir süredir oyuncu ayrıcalıkları ile gündemlerden düşmeyen Teşkilat dizisi, bir oyuncusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı nedeniyle TRT1 ekranlarındaki yerini almayan Teşkilat dizisi, yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile veda edeceği ismi de adeta ifşa etmiş bulunuyor. O fragmanın ardından Teşkilat dizisinin en çok merak ettiği detay ise, Teşkilat dizisinin Hakkı Dayı’sına ne olacağı oluyor! Peki, Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü, diziden çıktı mı, neden yok? Tuncer Salman Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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