İrem Derici’ye Hayatının Krizi! İkinci Kez Aldatıldı, Cem Belevi Milyonların Lincine Uğradı! Affedilmişti, Bir Daha Yaptı! İrem Derici Hayatının Yasını Yaşıyor, Öyle Açıklamalar Yaptı ki…
Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini ihanet nedeniyle noktaladıkları iddia eden İrem Derici ve Cem Belevi çifti, ihanet iddialarını ardında bırakmış ve yeniden bir araya gelmişti. Sık sık takipçileri ile mutlu olduklarını gösteren fotoğraflar paylaşan İrem Derici ve Cem Belevi çiftinden takipçilerini üzecek yeni bir haber geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini ihanet nedeniyle noktaladıkları iddia eden İrem Derici ve Cem Belevi çifti, ihanet iddialarını ardında bırakmış ve yeniden bir araya gelmişti. Sık sık takipçileri ile mutlu olduklarını gösteren fotoğraflar paylaşan İrem Derici ve Cem Belevi çiftinden takipçilerini üzecek yeni bir haber geldi. Bir kez daha ihanet ile sarsılan İrem Derici’yi Cem Belevi ikinci kez aldattı! Peki, İrem Derici ile Cem Belevi ayrıldı mı? Cem Belevi ile İrem Derici neden ayrıldı? Cem Belevi, İrem Derici’yi bu kez kiminle aldattı? İşte, detaylar…
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09 May 2022 - 17:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.