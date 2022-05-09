Burcu Özberk Sosyal Medyaya İtfaiye Çağrılmasına Sebep Oldu! Kıyafetlerini Çıkarttı, Bikinisini Giydi! Öyle Pozlar Verdi ki; Yürekler Hop Hop Hopladı!

Ekranların aranan kadın oyuncuların dan biri olan Burcu Özberk, şimdilerde biten dizisi Aşk Mantık İntikam’ın ardından tatile gitti. Tatile gittiği bölge seçimi ile herkesi bir hayli şaşırtmayı başaran Burcu Özberk, tatilde yalnız olup, olmadığı ile de bir hayli herkesi meraklandırmaya başladı. Öte yandan Burcu Özberk’in paylaştığı son fotoğraf, sosyal medyayı adeta yaktı geçti! Peki, Burcu Özberk ne yaptı, ne paylaştı? Burcu Özberk nereye gitti? Burcu Özberk’in yeni projesi ne, belli mi? İşte, detaylar…

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