Burcu Özberk Sosyal Medyaya İtfaiye Çağrılmasına Sebep Oldu! Kıyafetlerini Çıkarttı, Bikinisini Giydi! Öyle Pozlar Verdi ki; Yürekler Hop Hop Hopladı!
Ekranların aranan kadın oyuncuların dan biri olan Burcu Özberk, şimdilerde biten dizisi Aşk Mantık İntikam’ın ardından tatile gitti. Tatile gittiği bölge seçimi ile herkesi bir hayli şaşırtmayı başaran Burcu Özberk, tatilde yalnız olup, olmadığı ile de bir hayli herkesi meraklandırmaya başladı. İşte Burcu Özberk ile ilgili son detaylar...
Ekranların aranan kadın oyuncuların dan biri olan Burcu Özberk, şimdilerde biten dizisi Aşk Mantık İntikam’ın ardından tatile gitti. Tatile gittiği bölge seçimi ile herkesi bir hayli şaşırtmayı başaran Burcu Özberk, tatilde yalnız olup, olmadığı ile de bir hayli herkesi meraklandırmaya başladı. Öte yandan Burcu Özberk’in paylaştığı son fotoğraf, sosyal medyayı adeta yaktı geçti! Peki, Burcu Özberk ne yaptı, ne paylaştı? Burcu Özberk nereye gitti? Burcu Özberk’in yeni projesi ne, belli mi? İşte, detaylar…
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09 May 2022 - 17:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.