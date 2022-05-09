Kırmızı Oda’yla ilgili İnanılmaz İtiraf! Yazarı, Gülseren Budayıcıoğlu İtiraf Etti! Meğer Tüm Gerçekler Böyleymiş… Herkes Şok İçinde Kalakaldı! İnanılmaz!
Yoğun bir ilgiyle takip edilen İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi yapımların uyarlanan hikayesini kaleme alan psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, çok özel açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamaların detayları...
Yoğun bir ilgiyle takip edilen İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi yapımların uyarlanan hikayesini kaleme alan psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, çok özel açıklamalarda bulundu. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu nasıl bir açıklamada bulundu? Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda ve Binnur Kaya ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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09 May 2022 - 17:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.