Kırmızı Oda’yla ilgili İnanılmaz İtiraf! Yazarı, Gülseren Budayıcıoğlu İtiraf Etti! Meğer Tüm Gerçekler Böyleymiş… Herkes Şok İçinde Kalakaldı! İnanılmaz!

Yoğun bir ilgiyle takip edilen İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi yapımların uyarlanan hikayesini kaleme alan psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, çok özel açıklamalarda bulundu. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu nasıl bir açıklamada bulundu? Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda ve Binnur Kaya ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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