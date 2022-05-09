09 May 2022 - 17:39 Güncelleme: 09 May 2022 - 17:44
Seda Sayan’ın Yeni Kocasının Açıklamaları Nutuk Dondurdu! “Kadın, Kadın Olacak Be…” Bu Nasıl Açıklama? Sosyal Medya Seda Sayan’la Çalkalanıyor, Kimse İnanamıyor!
Şimdilerde Balayı tatilden yurda geri dönmüş olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, geçtiğimiz günlerde romantik karelerine bir yenisini daha ekledi. Seda Sayan’ı paylaşan Çağlar Ökten, eşini övgülere boğdu. İşte detaylar...
Şimdilerde Balayı tatilden yurda geri dönmüş olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, geçtiğimiz günlerde romantik karelerine bir yenisini daha ekledi. Seda Sayan’ı paylaşan Çağlar Ökten, eşini övgülere boğdu. Peki, Çağlar Ökten, Seda Sayan ile ilgili ne paylaştı? Seda Sayan Çağlar Ökten’in paylaşımına ne yorumu yaptı? İşte, detaylar…
09 May 2022 - 17:39 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.