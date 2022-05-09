Seda Sayan’ın Yeni Kocasının Açıklamaları Nutuk Dondurdu! “Kadın, Kadın Olacak Be…” Bu Nasıl Açıklama? Sosyal Medya Seda Sayan’la Çalkalanıyor, Kimse İnanamıyor!

Şimdilerde Balayı tatilden yurda geri dönmüş olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, geçtiğimiz günlerde romantik karelerine bir yenisini daha ekledi. Seda Sayan’ı paylaşan Çağlar Ökten, eşini övgülere boğdu. Peki, Çağlar Ökten, Seda Sayan ile ilgili ne paylaştı? Seda Sayan Çağlar Ökten’in paylaşımına ne yorumu yaptı? İşte, detaylar…