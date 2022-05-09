Teşkilat Dizisinde İnanılmaz Veda! 3 İsim Birden Resti Çekti, Dizi Bitiyor! Artık Bu İsimler Olmayacak… Büyük Final Şoku! Neler Oluyor Neler…
Hikayesinin heyecan seviyesini giderek daha da yükselten Teşkilat dizisinde ikinci sezon finalinden hemen önce üç ayrılığın daha yaşanacağı öğrenildi. Seyircinin henüz Mete Başkan ve Ceren’in vedalarına alışamadığı Teşkilat dizisinden ayrılacak olan isimler de netleşti! İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının yoğun bir ilgiyle takip ettiği yapımlardan biri olan Teşkilat dizisi, şimdilerde ikinci sezonunun da finaline doğru yaklaşmaya başladı. Hikayesinin heyecan seviyesini giderek daha da yükselten Teşkilat dizisinde ikinci sezon finalinden hemen önce üç ayrılığın daha yaşanacağı öğrenildi. Seyircinin henüz Mete Başkan ve Ceren’in vedalarına alışamadığı Teşkilat dizisinden ayrılacak olan isimler de netleşti! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisi 45.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisine veda edecek olan isimler kimler? İşte, detaylar…
09 May 2022 - 17:44 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.