Teşkilat Dizisinde İnanılmaz Veda! 3 İsim Birden Resti Çekti, Dizi Bitiyor! Artık Bu İsimler Olmayacak… Büyük Final Şoku! Neler Oluyor Neler…

TRT1 ekranlarının yoğun bir ilgiyle takip ettiği yapımlardan biri olan Teşkilat dizisi, şimdilerde ikinci sezonunun da finaline doğru yaklaşmaya başladı. Hikayesinin heyecan seviyesini giderek daha da yükselten Teşkilat dizisinde ikinci sezon finalinden hemen önce üç ayrılığın daha yaşanacağı öğrenildi. Seyircinin henüz Mete Başkan ve Ceren’in vedalarına alışamadığı Teşkilat dizisinden ayrılacak olan isimler de netleşti! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisi 45.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisine veda edecek olan isimler kimler? İşte, detaylar…