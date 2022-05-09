Aleyna Tilki Bomba Gibi Patladı! Sahneye İç Çamaşırsız Çıktı, Resmen İfşalandı! Sosyal Medya Bu Fotoğraflarla Sallanıyor… “Ne Yapıyorsun Sen Aleyna, Bu Ne?”
Ünlüler dünyasının paylaşımları ve açıklamaları ile çılgın isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, yeni dönemde de cüretkar tarzını devam ettireceğinin kanıtını geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile takipçilerine sundu. İşte Aleyna Tilki'nin iç çamaşırsız pozları ile ilgili detaylar...
Ünlüler dünyasının paylaşımları ve açıklamaları ile çılgın isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, yeni dönemde de cüretkar tarzını devam ettireceğinin kanıtını geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile takipçilerine sundu. Konserinde giydiği hırka ile adeta olay yaratan Aleyna Tilki, sahneye sütyensiz çıktı! Peki, Aleyna Tilki ne giydi? Aleyna Tilki nasıl bir paylaşım yaptı? Aleyna Tilki üzerindeki hırka hangi marka? İşte, detaylar…
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09 May 2022 - 17:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.