Aleyna Tilki Bomba Gibi Patladı! Sahneye İç Çamaşırsız Çıktı, Resmen İfşalandı! Sosyal Medya Bu Fotoğraflarla Sallanıyor… “Ne Yapıyorsun Sen Aleyna, Bu Ne?”

Ünlüler dünyasının paylaşımları ve açıklamaları ile çılgın isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, yeni dönemde de cüretkar tarzını devam ettireceğinin kanıtını geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile takipçilerine sundu. Konserinde giydiği hırka ile adeta olay yaratan Aleyna Tilki, sahneye sütyensiz çıktı! Peki, Aleyna Tilki ne giydi? Aleyna Tilki nasıl bir paylaşım yaptı? Aleyna Tilki üzerindeki hırka hangi marka? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...