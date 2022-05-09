Gülben Ergen Hayranları Donakaldı! Ergen’in Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi… Sahnede Yaşadığı Korku Dolu Kazanın Sonrasında O Açıklama Yeri Göğü Titretti!
Yaz aylarından bu yana kesintisiz bir içimde konser vermeye devam eden ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sahnede baygınlık geçirdi. Sahnede geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırılan Gülben Ergen’in sağlık durumu hayranlarını endişelendirmeye başladı. İşte Gülben Ergen ile ilgili detaylar...
Yaz aylarından bu yana kesintisiz bir içimde konser vermeye devam eden ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sahnede baygınlık geçirdi. Sahnede geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırılan Gülben Ergen’in sağlık durumu hayranlarını endişelendirmeye başladı. Öte yandan Gülben Ergen sağlık durumuna ilişkin bilgiyi de hastalığının ne olduğunu da kendisi bizzat açıkladı. Peki, Gülben Ergen’e ne oldu, hastalığı ne? Gülben Ergen'in sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen iyi mi? İşte, detaylar…
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09 May 2022 - 17:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.