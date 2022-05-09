Gülben Ergen Hayranları Donakaldı! Ergen’in Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi… Sahnede Yaşadığı Korku Dolu Kazanın Sonrasında O Açıklama Yeri Göğü Titretti!

Yaz aylarından bu yana kesintisiz bir içimde konser vermeye devam eden ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sahnede baygınlık geçirdi. Sahnede geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırılan Gülben Ergen’in sağlık durumu hayranlarını endişelendirmeye başladı. Öte yandan Gülben Ergen sağlık durumuna ilişkin bilgiyi de hastalığının ne olduğunu da kendisi bizzat açıkladı. Peki, Gülben Ergen’e ne oldu, hastalığı ne? Gülben Ergen'in sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen iyi mi? İşte, detaylar…

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