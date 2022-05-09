Hande Yener Sandalye Dansıyla Dillerin Lal Olmasına Sebep Oldu! Milyonlar Bu Sandalye Dansıyla İrkildi, “Yok Artık Neler Neler”

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden biri olan Hande Yener, geçtiğimiz gün Hatay’da aldığı sahne esnasında dinleyicisine hiç unutamayacağı bir sandalye sandı yaptı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sosyal medya kullanıcıları ise, Hande Yener’in bu dans şovuna ilginç yorumlar ve benzetmelerde bulundu! Peki, Hande Yener konserinde ne giydi? Hande Yener, nasıl bir sahne şovu gerçekleştirdi? Hande Yener sandalye dansı ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...