- 09 May 2022 - 18:01 G: 09 May 2022 - 18:29

Survivor'da Ortalık Darmaduman Oluyor! 9.3 Şiddetinde Deprem Atakan, Ayşe, Adem, Ogeday, Sema, Evrim Birbirine Giriyor! Ada Resmen Yanıp Tutuştu...

Survivor All Star 2022 büyük bir hızla ve macerayla devam ediyor. Bu akşam (9 Mayıs 2022) büyük bir heyecanla ekranlara gelecek olan Survivor 100. bölümde öyle gergin anlar yaşandı ki, resmen 9,3 şiddetinde deprem yaşanacak!

TV8 ekranlarının yıldız programı olan, Acun Medya imzalı Survivor 2022 reyting rekorları kırmaya devam ediyor. 9 Mayıs 2022 tarihinde yani bu akşam 100. bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor 2022 ortalığı resmen sallayacak, birbirine katacak.

Detaylar diğer sayfada!

09 May 2022 - 18:01 - Yaşam

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