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09 May 2022 - 18:01

Survivor'da Ortalık Darmaduman Oluyor! 9.3 Şiddetinde Deprem Atakan, Ayşe, Adem, Ogeday, Sema, Evrim Birbirine Giriyor! Ada Resmen Yanıp Tutuştu...

Survivor All Star 2022 büyük bir hızla ve macerayla devam ediyor. Bu akşam (9 Mayıs 2022) büyük bir heyecanla ekranlara gelecek olan Survivor 100. bölümde öyle gergin anlar yaşandı ki, resmen 9,3 şiddetinde deprem yaşanacak!