Fahriye - Burak Aşkında İnanılmaz Olay! Ayrıldılar mı? Büyük Deprem Sonunda Sonuçlandı! Her Şey Ortaya O Sayede Çıktı...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ayrı ayrı Türkiye'nin en ünlü çiftleri olarak tüm dikkatleri üzerlerinde toplarlarken, ayrıldıkları iddiası herkesi son derece üzmüştü. İlişkileriyle herkese örnek olan ikilinin ilişkilerinin bittiğine dair iddialar ortalığı resmen yakıp yıktı. Olaya noktayı ise Burak Özçivit koydu.

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