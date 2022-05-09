09 May 2022 - 18:58 Güncelleme: 09 May 2022 - 19:52
Fahriye - Burak Aşkında İnanılmaz Olay! Ayrıldılar mı? Büyük Deprem Sonunda Sonuçlandı! Her Şey Ortaya O Sayede Çıktı...
Milyonlarca vatandaş Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e odaklanmış durumda. Ayrıldıkları konuşulan 2'linin magazin gündeminde yarattığı büyük deprem sonunda sonuçlandı. İkilinin ilişkileri hakkında neler olduğu ortaya çıktı. Son nokta Burak Özçivit'ten geldi.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ayrı ayrı Türkiye'nin en ünlü çiftleri olarak tüm dikkatleri üzerlerinde toplarlarken, ayrıldıkları iddiası herkesi son derece üzmüştü. İlişkileriyle herkese örnek olan ikilinin ilişkilerinin bittiğine dair iddialar ortalığı resmen yakıp yıktı. Olaya noktayı ise Burak Özçivit koydu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.