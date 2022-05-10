10 May 2022 - 14:16 Güncelleme: 10 May 2022 - 14:17
Dünyaca Ünlü İngiliz Futbolcu Jack Grealish Türk Aktris Güzele Gönlünü Kaptırdı… İşte O Aşkın Detayları…
Manchester City’nin yıldızı Jack Grealish yeni aşkını Türk bir aktris de buldu. İngiliz basını bu aşkın peşinde. İşte Grealish’in gönlünü kaptırdığı o isim…
Geçtiğimiz günlerde İngiliz futbolcu Jack Grealish instagram hesabı üzerinden ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Ekin Su Cülcüoğlu’nun fotoğraflarını beğendi. Bu olay İngiliz basınına bomba gibi düştü.
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10 May 2022 - 14:16 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.