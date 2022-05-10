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10 May 2022 - 14:16

Dünyaca Ünlü İngiliz Futbolcu Jack Grealish Türk Aktris Güzele Gönlünü Kaptırdı… İşte O Aşkın Detayları…

Manchester City’nin yıldızı Jack Grealish yeni aşkını Türk bir aktris de buldu. İngiliz basını bu aşkın peşinde. İşte Grealish’in gönlünü kaptırdığı o isim…