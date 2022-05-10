Survivor All Star’da 100 Yılın İfşası Patlak Verdi! Acun Ilıcalı Böyle Bir Darbeyi Hiç Beklemiyordu! Her Şey Öyle Bir Ortaya Çıktı Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşanan Survivor’da büyük ödül için iki takımda mücadele etmiş ve kazanan taraf Maviler olmuştu. Şimdi ise oynanacak olan bir ödül oyununun kazananı resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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