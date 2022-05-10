Masterchef Danilo Zanna’dan Kahreden Haber! “Artık Yeter” Dedi; Acısını Duyurdu! Acun Ilıcalı Yerine Bomba İsmi Koydu! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten üzücü haberler arka arkaya geliyor. Sempatik tavırlarıyla yüreklerde taht kuran Danilo Zanna’dan kahreden haber resmen geldi. “Artık yeter” dediği öğrenilen Danilo Zanna, büyük acıyı duyurdu! Acun Ilıcalı ise yerine bomba gibi bir ismi davet etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar resmen başladı. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasında başvurular durdurulmuş ve ilk toplantılar yapılmaya başlamıştı. Mehmet Şef ve Somer Şef’in bu sezon yarışmada olmayacağı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı ki, bir kahredici haberde Danilo Zanna’dan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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10 May 2022 - 14:15 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.