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10 May 2022 - 14:15

Masterchef Danilo Zanna’dan Kahreden Haber! “Artık Yeter” Dedi; Acısını Duyurdu! Acun Ilıcalı Yerine Bomba İsmi Koydu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten üzücü haberler arka arkaya geliyor. Sempatik tavırlarıyla yüreklerde taht kuran Danilo Zanna’dan kahreden haber resmen geldi. “Artık yeter” dediği öğrenilen Danilo Zanna, büyük acıyı duyurdu! Acun Ilıcalı ise yerine bomba gibi bir ismi davet etti! İşte merak edilen tüm detaylar…