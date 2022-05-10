- 10 May 2022 - 14:16

Bu Yaz Türkbükü’nde Lahmacun Yemek Yürek İstiyor! Acısıyla Değil Fiyatlarıyla Yakıyor… İşte Lahmacun 2022 Fiyatları…

Bodrum’un güzel ilçelerinden olan Türkbükü havaların ısınması ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ancak Türkbükü’nün güzelliklerinden çok fiyatları konuşuluyor. İşte insanları şaşkına çeviren o fiyatlar...

Bodrum’un güzel ilçelerinden olan Türkbükü havaların ısınması ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ancak Türkbükü’nün güzelliklerinden çok fiyatları konuşuluyor. İşte insanları şaşkına çeviren o fiyatlar...

Yaz sezonunun yaklaşması ile tatilcilerin gözdesi olan Türkbükü’ne ziyaretçi akınları başladı. Her yaz sahilleri ve doğal dokusu ile insanları cezbeden Türkbükü yine tatilcilerin listesinde liste başı olarak bulunuyor. Her yıl onlarca ünlünün tercih ettiği Türkbükü Bodrum’un en uğrak ilçelerinden biri konumunda.

Ancak Türkbükü güzelliğinin yanı sıra esnaf,lokanta ve restoranlarındaki fiyatlarıyla da gündeme gelmekte. Ziyaretçilerinin en çok şikayet ettiği durum ise bu fiyatlar. Yiyeceklerde bulunan astronomik fiyatlara ise hem yerleşik halk hem de ziyaretçiler isyan etmekte. Türkbükü’nün ünlü restoranlarında geçen yaz lahmacunun fiyatı 98 TL idi. Bu abartılı fiyatlardan rahatsız olunurken, bu yaz servis edilecek lahmacunun fiyatı ise ağızları açık bıraktı.

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10 May 2022 - 14:16 - Gündem

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