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10 May 2022 - 14:15

Pavyon Fiyatları Tarla Sattırıyor; Ev, Araba Ne Varsa Alıyor! Adisyon Ortaya Çıktı, Fiyatlar Dudak Uçuklattı! “Yok Artık!”

Ankara denilince akıllara ilk gelen elbette taşı, toprağı olmuyor. Pavyonlarıyla ünlü olan Ankara, Behzat Ç. gibi efsane bir diziye bile konu olmuştur. Pavyon fiyatları ise gitmemiş ama gitmek isteyenlerin aklında her zaman bir soru işareti olarak bulunuyordu ki, ortaya çıkan fiyatlar tarla sattıracak, altınızda evi, arabayı hatta ne birikimiz varsa aldıracak cinsten!