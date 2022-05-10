Pavyon Fiyatları Tarla Sattırıyor; Ev, Araba Ne Varsa Alıyor! Adisyon Ortaya Çıktı, Fiyatlar Dudak Uçuklattı! “Yok Artık!”
Ankara denilince akıllara ilk gelen elbette taşı, toprağı olmuyor. Pavyonlarıyla ünlü olan Ankara, Behzat Ç. gibi efsane bir diziye bile konu olmuştur. Pavyon fiyatları ise gitmemiş ama gitmek isteyenlerin aklında her zaman bir soru işareti olarak bulunuyordu ki, ortaya çıkan fiyatlar tarla sattıracak, altınızda evi, arabayı hatta ne birikimiz varsa aldıracak cinsten!
Adisyon bildiğiniz üzere fiş demek. Pavyonlara ait adisyonlar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fiyatları görenlerin dudaklarının uçukladığı pavyonlar, milyonlara “Yok artık” dedirtti. Renkli ışıkların, kadınların dans ettiği ve içkilerin içildiği pavyonlardaki tek amaç daha çok içki içirmek. Bir nevi; bir mağazaya girdiğinizde elbise almak isterken, satış temsilcisi sayesinde mağazayı alıp çıkmak gibi! Peki, pavyon fiyatları ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.