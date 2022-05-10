- 10 May 2022 - 14:15

Pavyon Fiyatları Tarla Sattırıyor; Ev, Araba Ne Varsa Alıyor! Adisyon Ortaya Çıktı, Fiyatlar Dudak Uçuklattı! “Yok Artık!”

Ankara denilince akıllara ilk gelen elbette taşı, toprağı olmuyor. Pavyonlarıyla ünlü olan Ankara, Behzat Ç. gibi efsane bir diziye bile konu olmuştur. Pavyon fiyatları ise gitmemiş ama gitmek isteyenlerin aklında her zaman bir soru işareti olarak bulunuyordu ki, ortaya çıkan fiyatlar tarla sattıracak, altınızda evi, arabayı hatta ne birikimiz varsa aldıracak cinsten!

Adisyon bildiğiniz üzere fiş demek. Pavyonlara ait adisyonlar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fiyatları görenlerin dudaklarının uçukladığı pavyonlar, milyonlara “Yok artık” dedirtti. Renkli ışıkların, kadınların dans ettiği ve içkilerin içildiği pavyonlardaki tek amaç daha çok içki içirmek. Bir nevi; bir mağazaya girdiğinizde elbise almak isterken, satış temsilcisi sayesinde mağazayı alıp çıkmak gibi! Peki, pavyon fiyatları ne kadar?

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10 May 2022 - 14:15 Ankara- Yaşam

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