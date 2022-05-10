Survivor Yarışmacısı Ölümü Şok Etkisi Yarattı! Acı Haber Sevenleri Üzdü! Evde Tek Başına Ölü Bulundu… Meğer Masterchef’te!
Ekranların vazgeçilmez yarışma programlarından biri olan ve Türkiye’de olduğu gibi pek çok ülkede de arka arkaya yayınlanan Survivor ve MasterChef yarışmaları pek çok ismin popüler hale gelmesini sağladı. Ancak Survivor dünyasından gelen son ölüm haberi ise yürekleri dağladı. İşte detaylar...
Ekranların vazgeçilmez yarışma programlarından biri olan ve Türkiye’de olduğu gibi pek çok ülkede de arka arkaya yayınlanan Survivor ve MasterChef yarışmaları pek çok ismin popüler hale gelmesini sağladı. Hem Survivor hem de MasterChef’te yarışan o isimlerden birinin aniden ölmesi ise, kafalarda çeşitli soru işaretlerinin doğmasına neden oldu. Peki, ölen Survivor ve MasterChef yarışmacısı kim? Survivor ve MasterChef yarışmacısı neden, ne zaman öldü? İşte, detaylar…
10 May 2022 - 14:15 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.