Survivor Yarışmacısı Ölümü Şok Etkisi Yarattı! Acı Haber Sevenleri Üzdü! Evde Tek Başına Ölü Bulundu… Meğer Masterchef’te!

Ekranların vazgeçilmez yarışma programlarından biri olan ve Türkiye’de olduğu gibi pek çok ülkede de arka arkaya yayınlanan Survivor ve MasterChef yarışmaları pek çok ismin popüler hale gelmesini sağladı. Hem Survivor hem de MasterChef’te yarışan o isimlerden birinin aniden ölmesi ise, kafalarda çeşitli soru işaretlerinin doğmasına neden oldu. Peki, ölen Survivor ve MasterChef yarışmacısı kim? Survivor ve MasterChef yarışmacısı neden, ne zaman öldü? İşte, detaylar…