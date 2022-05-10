Gülseren Budaycıoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu! Ankara Gerçeğini Duyan İnanmadı! İşte Gülseren Budaycıoğlu’un Asıl Memleketi…

Şimdilerde ekranlarda devam eden ekran dizilerinden pek çoğuna ilham kaynağı olan eserleri kaleme alan psikiyatrist ve yazar Gülseren Budaycıoğlu, yeni diziler için de ilham olmaya devam ediyor. Kaleme aldığı her yapıt ile adeta ölümsüzleşen Gülseren Budaycıoğlu, özel yaşamına dair detaylar ile de okuyucusunu şaşırtmayı da başarıyor. Öte yandan Gülseren Budaycıoğlu’nun hayatına dair en çok şaşırtan detay Gülseren Budayıcıoğlu’nun memleketi oluyor! Peki, Gülseren Budaycıoğlu aslen nereli? Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu’nun diziye çevrilen kitapları hangisi? İşte, detaylar…

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