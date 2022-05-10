Gülseren Budaycıoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu! Ankara Gerçeğini Duyan İnanmadı! İşte Gülseren Budaycıoğlu’un Asıl Memleketi…
Şimdilerde ekranlarda devam eden ekran dizilerinden pek çoğuna ilham kaynağı olan eserleri kaleme alan psikiyatrist ve yazar Gülseren Budaycıoğlu, yeni diziler için de ilham olmaya devam ediyor. Kaleme aldığı her yapıt ile adeta ölümsüzleşen Gülseren Budaycıoğlu ile ilgili detaylar haberimizde...
Şimdilerde ekranlarda devam eden ekran dizilerinden pek çoğuna ilham kaynağı olan eserleri kaleme alan psikiyatrist ve yazar Gülseren Budaycıoğlu, yeni diziler için de ilham olmaya devam ediyor. Kaleme aldığı her yapıt ile adeta ölümsüzleşen Gülseren Budaycıoğlu, özel yaşamına dair detaylar ile de okuyucusunu şaşırtmayı da başarıyor. Öte yandan Gülseren Budaycıoğlu’nun hayatına dair en çok şaşırtan detay Gülseren Budayıcıoğlu’nun memleketi oluyor! Peki, Gülseren Budaycıoğlu aslen nereli? Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu’nun diziye çevrilen kitapları hangisi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
10 May 2022 - 14:16 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.