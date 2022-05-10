Hadise'nin Eşi Mehmet Dinçerler Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu! Mehmet Dinçerler Neyin Sahibi, Ne İş Yapıyor?
Hadise ile sessiz sedasız evlenmesi ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Mehmet Dinçerler, şimdilerde magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Merak ile takip edilen özel yaşamı ve mesleği ile gündemlerdeki yerini ve önemini koruyan Mehmet Dinçerler ile ilgili bilinmeyen detaylar haberimizde...
Hadise ile sessiz sedasız evlenmesi ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Mehmet Dinçerler, şimdilerde magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Merak ile takip edilen özel yaşamı ve mesleği ile gündemlerdeki yerini ve önemini koruyan Mehmet Dinçerler’in aslen nereli olduğunu öğrenenler ise, kulaklarına inanamadı! Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, aslen nereli? Mehmet Dinçerler neyin sahibi, ne iş yapıyor? Mehmet Dinçerler ile Hadise evlendi mi, ne zaman evlendi? İşte, detaylar…
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10 May 2022 - 14:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.