Hadise'nin Eşi Mehmet Dinçerler Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu! Mehmet Dinçerler Neyin Sahibi, Ne İş Yapıyor?

Hadise ile sessiz sedasız evlenmesi ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Mehmet Dinçerler, şimdilerde magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Merak ile takip edilen özel yaşamı ve mesleği ile gündemlerdeki yerini ve önemini koruyan Mehmet Dinçerler’in aslen nereli olduğunu öğrenenler ise, kulaklarına inanamadı! Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, aslen nereli? Mehmet Dinçerler neyin sahibi, ne iş yapıyor? Mehmet Dinçerler ile Hadise evlendi mi, ne zaman evlendi? İşte, detaylar…

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