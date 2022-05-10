- 10 May 2022 - 14:16

Ayçiçek Yağı Fiyatları Resmen Düştü... A101, Bim, Şok, Migros Aktüel Ürünler Kataloğu Ve Fiyat Liste Yayında! Sıvı Yağ Fiyatları Tarım Kredi Marketleri’nde Daha Ucuza Satılıyor!

Bir ayı da ardında bırakan Türkiye’de yılın beşinci ayı zamlar ile geldi. Açıklanan gıda fiyatı endeksinin ardından ayçiçek yağında da son fiyat belli oldu. Peki; A101, Bim, Şok, Migros güncel ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? A101, Bim, Şok, Migros 5 litre ayçiçek yağı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bir ayı da ardında bırakan Türkiye’de yılın beşinci ayı zamlar ile geldi. Açıklanan gıda fiyatı endeksinin ardından ayçiçek yağında da son fiyat belli oldu. Peki; A101, Bim, Şok, Migros güncel ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? A101, Bim, Şok, Migros 5 litre ayçiçek yağı ne kadar oldu? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine 5 litre ayçiçek yağı ne kadar? İşte, detaylar…

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10 May 2022 - 14:16 - Yaşam

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